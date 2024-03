Usa | c' è il sì della Corte suprema | Trump è eleggibile in Colorado

(Di lunedì 4 marzo 2024) Donaldè stato dichiaratoper le primarie in. Come era previsto, laa maggioranza conservatrice ha bocciato la sentenzastatale dello stessoche escludeva il tycoon dalla scheda elettorale per il suo ruolo nell'assalto al...

Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: "Indagini partite subito": Attualmente sono indagati due componenti della squadra juniores italiana di scherma ... serata del 5 agosto ha disposto il sequestro dei due telefoni cellulari in uso agli indagati e ascoltato "6 ...reggiotv

Trump «è eleggibile». Corte Suprema Usa dà il via libera: l'ex presidente può correre per la Casa Bianca: La Corte suprema conferma l'eleggibilità di Donald Trump in Colorado, uno dei 15 Stati che vota domani nel Super Tuesday. I giudici hanno accolto il ricorso dell'ex presidente ...ilmessaggero

Visita sul set di Piedone. Salvatore Esposito: “Per me Bud Spencer è il vero supereroe” | VIDEO e FOTO: Anche Palmieri, come Rizzo, viene dalla strada e appartiene a essa. Soprattutto, come lui non usa le armi. Ma se Rizzo per difendersi la buttava in scazzottate (must non solo della saga di Piedone lo ...napolitoday