Rocchi | «Di Bello è mortificato | anche lui si è reso conto e ha chiesto scusa»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 4 marzo 2024) Ieri sera, dopo Napoli-Juventus vinta dagli azzurri 2-0, durante Open Var, è intervenuto il designatore arbitrale. L’ex arbitro ora dirigente Aia ha spiegato ai microfoni di Dazn la prestazione dell’arbitro Didurante Lazio-Milan: «Non dobbiamo nasconderci e oggettivamente si poteva fare meglio. Nel controllo della partita si poteva fare meglio. Ho letto tante cose non belle e tenere nei confronti di Marco Di. Non è semplice quando una squadra finisce in 8 e non fai bene».a Open Var: «Disi èdi cosa ha fatto»racconta di aver ricevuto un messaggio di scuse da parte di Di: «La mattina dopo mi ha scritto un messaggio: ha detto mi dispiace, ho perso un po’… Mi dispiace per le ...