Dune - Parte Due rianima il box office USA con un debutto da 81 milioni | 178 milioni gli incassi globali

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 4 marzo 2024) Un cast stellare e una messa in scena coraggiosa e visionaria hanno fruttato a2 unmilionario, più del doppio deglidel primo, uscito nel 2021. L'onda diDue si è abbattuta sul boxUSAndo una situazione stagnante. Il sequel di Denis Villeneuve, che punta a diventare uno dei blockbuster più lucrosi di sempre, segna un'apertura stellare di 81,5di dollari raccolti in 4.071 cinema, con una notevole media per sala di 20.000 dollari. Più del doppio rispetto aldel primo, che nel 2021 aveva incassato 40,1. Come riportato da Comscore,: ...