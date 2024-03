“Avete capito male? Ma chi? Siluro di Fiorello a Fazio | lite su Ferragni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) Nella puntata del 4 marzo di 'VivaRai2!', Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, come di consueto hanno dato il loro commento ironico sulle notizie del giorno. Sono partiti dalla recente visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti e dall'incontro con il presidente americano Joe Biden: "Si sono visti, Biden le ha dato un bacio... ma ce stava a prova? - scherzain dialetto romano -. Alla fine dopo che si sono fatti la foto insieme lui l'ha salutata e haesto 'ma quando arriva la premier italiana?'". Non finisce qui, perché il presidente del Consiglio deve tornare di corsa in Abruzzo: "Ci sono le elezioni, convincerà sicuramente gli abruzzesi... a votare Biden!", ironizza ancora lo showman. Si è discusso tanto sui social diara, ospite ieri sera a 'Che tempo che fa' da ...