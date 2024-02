Pallavolo Serie A2 La Emma Villas punta la capolista Grottazzolina

(Di giovedì 29 febbraio 2024)a metà tra l’eco della sfida di Cuneo, persa al tiebreak, e la preparazione del prossimo big match, quello di domenica a. Vincere per conservare il secondo posto dall’assalto di Cuneo e rimandare, almeno di una giornata, la conquista matematica della testa dinumero uno da parte della formazione marchigiana. Se infattidovesse perdere a quel punto ci sarebbe la matematica certezza del primo posto per la Yuasa Battery. Sulla sfida di domenica scorsa sono tornati il ds Mechini e il centrale Trillini: "Quando perdi il tiebreak a 13 c’è rammarico – così il vicepresidente –, comunque l’importante è giocare ed essere presenti con una buonain queste gare, e così è stato. Anche con questa gara ...

