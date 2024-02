Macadamia apre la stagione di concerti acustici di Malpighi Sofa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Arezzo che Spacca Aps presenta il primo appuntamento della rassegna musicale, che si svolgerà nelHub, centro multifunzionale di via Fiorentina 329, questa sera. Dopo il successo della scorsa, che ha visto partecipare veterani della musica italiana come Lorenzo Kruger e Nicolò Carnesi, giovani promesse poi rivelatesi progetti vincenti come Anna Carol e il Solito Dandy e artisti stranieri che hanno fatto di Arezzo una parte fondamentale dei loro tour europei e mondiali come Minoa, l’associazione rinnova la promessa di portare in città una proposta musicale nuova e ricca di aspettative. Il primo progetto ospite di quest’anno sarà il trio romano. Freschi della pubblicazione dell’album d’esordio Lìmine (edito per Sangita Records / Sputnik Music Group e distribuito ...