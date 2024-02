Ma le vicine elezioni non aiutano il percorso verso il referendum

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Non mancano le avversità, alper la raccolta delle firme per il: l’iter che, se favorevole all’unione, dovrebbe concludersi non prima di 2 anni. Ma quello che è un democraticopartecipativo rischia la strumentalizzazione da varie parti, durante questi due mesi di campagna elettorale. Campagna che è all’inizio, ma che ha preso toni già forti. Chi volesse informarsi e firmare, ogni fine settimana il comitato è a Vernio (alla Coop) o a Vaiano (alla Coop o al mercato), mentre a fine marzo riprendono gli incontri sul territorio. Si può anche firmare alle segreterie dei tre comuni (Vernio, dal lunedì al venerdì 9-13, Vaiano e Cantagallo il lunedì, mercoledì e venerdì mattina e martedì e giovedì 15-17). Fra i numeri portati agli incontri del comitato, c’è quello delle dimensioni del comune unico: sarebbe al 18esimo ...