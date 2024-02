La rivoluzione in piscina Scarsa manutenzione La Giunta cambia gestore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Si profila, atteso dai cittadini, il cambio di gestione per laManara dopo le tante lamentele arrivate in diverse occasioni all’Amministrazione comunale di Busto Arsizio per le condizioni dell’impianto e la carente. Approvato dallal’atto di indirizzo per il nuovo bando di gara che porterà al nuovo- questo almeno l’auspicio da parte dei tanti frequentatori della struttura - che i problemi vengano risolti. A seguito della persistente insoddisfazione degli utenti e al mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del, Forus Italia, lacomunale nel mese di gennaio ha preso alcune decisioni in merito. In particolare ha demandato al dirigente competente l’adozione degli atti per la risoluzione dei contratti relativi alla ...