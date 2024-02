Milan | Furlani | “San Donato la nostra priorità Ma su San Siro c’è…”

Leao nel suo libro: "Furlani una grande persona. Cardinale vuole che resti al Milan": Leao nel suo libro: "Furlani una grande persona. Cardinale vuole che resti al Milan" All'interno del suo nuovo libro, Smile che oggi verrà presentato alla Mondadori in Duomo, l'attaccante del Milan ...informazione

La Juventus sfida il Milan per il nuovo attaccante I dettagli: Il Corriere dello Sport riporta una possibile sfida di mercato tra la Juventus e il Milan per il giovane attaccante del Siviglia. Il mercato estivo è sempre più alle porte e le grandi squadre iniziano ...notiziemilan

Mercato Milan, per l’attacco rispunta un vecchio pallino: Furlani guarda in Liga: Mercato Milan – Importante indiscrezione rilanciata dal Corriere dello Sport per quanto riguarda le mosse del club rossonero per l’attacco della prossima stagione. Oltre ai nomi caldi di Zirkzee e Ses ...calcioinpillole