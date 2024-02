Todde | sono il primo presidente donna della Sardegna

AGI - A mezzanotte passata mancano ancora i dati di 73 sezioni su 1.844 in Sardegna e il risultato finale delle elezioni regionali è ancora in bilico. Lo ... (agi)

Sfida a quattro in Sardegna per eleggere il nuovo governatore della regione, il cui nome arriverà domani. Si vota solo oggi (domenica), fino alle ore 22, in ... (ilmessaggero)