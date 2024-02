Serie B 2023 24 - Diretta DAZN 27a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 27 febbraio 2024) Anche laBKT è su! Sia instreaming, sia on demand, per non perderti nemmeno una sola azione della tua squadra del cuore e non solo.Martedì 27 febbraio 2024 alle 18:11, prende il via la trasmissione "ZonaB", condotta da Alessandro Iori, un momento imperdibile per gli amanti del campionato cadetto che desiderano rimanere aggiornati su tutte le partite e le novità dellaBKT. Subito dopo, alle 18:15, iniziano le sfide in campo. Reggiana affronta Sudtirol con Marco Calabresi alla telecronaca. Gli emiliani cercano di consolidare la loro posizione di playoff, mentre Sudtirol cerca punti fondamentali per allontanarsi dalle zone basse della classifica. Nello stesso slot orario, Ascoli scende in campo contro Brescia con Ricky Buscaglia ai commenti. Entrambe le squadre sono ...