Mo | ministero sanità Gaza | ' ospedale Nasser fuori uso'

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 feb. (Adnkronos) - Le équipe mediche non sono in grado di fornire assistenza sanitaria ai pazienti dell', la seconda struttura medica più grande della Striscia dinella città meridionale di Khan Younis. Lo ha riferito ildelladi, precisando che i ventilatori hanno smesso di funzionare dopo che i generatori dell'si sono spenti è l'erogazione dell'acqua è stata interrotta. Oltre 120 pazienti necessitano sono in attesa di essere evacuati. “Chiediamo alle istituzioni internazionali di fare pressione su Israele affinché rilasci tutto il personale sanitario e agisca per soddisfare le urgenti necessità dell'", ha scritto ilsu ...