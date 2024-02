Adani sul Milan | ‘Pioli miglior allenatore italiano di club ora’

L’impatto per cause da dettagliare si è verificato praticamente al confine tra Puglia e Basilicata, in territorio di Spinazzola, ieri pomeriggio. Strada ... (noinotizie)

Adani tuona: 'Juventus club glorioso, così non basta! E su Chiesa...': Le parole di Lele Adani alla Domenica Sportiva ... O l’avrebbe preso come lavoro fatto bene CHIESA – Deve giocare sull’esterno. Sta facendo fatica, è poco ispirato. Ma sono un suo grande tifoso, lo ...ilbianconero

Adani difende Pioli: «Negli ultimi 5 anni è il miglior allenatore in Italia. E c’è una cosa che non accetto»: Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha commentato il lavoro di Stefano Pioli alla guida del Milan: le sue dichiarazioni Intervenuto sui propri profili social, Daniele Adani ha parlato così del ...calcioblog

Adani: 'Non basta solo il carattere per una società gloriosa come la Juventus': Poi Adani ha criticato l'eccessiva enfasi sul risultato, suggerendo che una vittoria ottenuta con un gol all'ultimo minuto non dovrebbe oscurare un'analisi più dettagliata e che tale successo dovrebbe ...it.blastingnews