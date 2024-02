Milan-Atalanta | Pioli | “Rigore decisivo Il miglior Leao con me”

(Di lunedì 26 febbraio 2024) Stefano, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di, 26^ giornata della Serie A 2023-2024

I rossoneri perdono terreno rispetto alla Juve, i bergamaschi staccati dal Bologna Milan e Atalanta pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi per la 26esima ... (sbircialanotizia)

Gian Piero Gasperini , allenatore nerazzurro, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Atalanta , 26^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Classifica Serie A aggiornata: ecco come cambia dopo Milan Atalanta: Ecco il nuovo volto della classifica della Serie A dopo il triplice fischio di Milan Atalanta. Volge così al termine il 26° turno di campionato, in attesa delle partite di domani. Solo un pareggio per ...milannews24

L’Inter liquida il Lecce, Rugani salva la Juventus nel recupero. Milan-Atalanta 1-1, Napoli acciuffato in extremis: Oggi si sono disputate quattro partite valide per la 26ma giornata della Serie A. L'Inter ha sconfitto il Lecce per 4-0 con la doppietta di Lautaro Martinez, la rete di Frattesi e il sigillo di de Vri ...oasport

Serie A: Milan-Atalanta 1-1: Milan e Atalanta pareggiano 1-1 a San Siro nel posticipo domenicale della 26/a giornata di serie A. Apre le marcature Leao con un gran gol dopo 3', il suo primo in campionato da mesi, che aiuta i ...ansa