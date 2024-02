Reggiana-Sudtirol | probabili formazioni e dove vederla

Serie B, le probabili formazioni della ventiseiesima giornata

(Di domenica 25 febbraio 2024) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si affrontano due squadre appaiate in classifica che cercano di raggiungere la salvezza il prima possibile.si giocherà martedì 27 febbraio alle ore 18.15 presso il Mapei Stadium: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Pareggiando a Brescia, gli emiliani hanno strappato un punto prezioso in ottica salvezza, sulla quale in vantaggio resta di cinque lunghezze. La squadra di Nesta sta avendo un rendimento altalenante, con una sola vittoria nelle ultime quattro uscite Situazione analoga per gli altoatesini che, superando il Bari, hanno agganciato proprio gli emiliani in classifica. La squadra di Valente deve migliorare in continuità evitando possibilmente il rendimento delle ultime cinque uscite ...