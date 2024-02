Real Madrid-Siviglia | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Pronostico Real Madrid-Siviglia quote della 26ª giornata della Liga

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 25 febbraio 2024)è una gara valida per la ventiseiesima giornata dellae si gioca domenica alle 21:00: tv,Il pareggio in trasferta contro il Rayo Vallecano del turno scorso non ha accorciato la classifica. Anzi, ildi Carlo Ancelotti ha preso un punto sul Girona che ha perso e ormai si appresta solamente a vincere questa. Sono sei i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, otto sul Barcellona di Xavi che pensa ormai solo ed esclusivamente al secondo posto. Ancelotti può stare sereno quindi. Possibilità di un finale diverso da quello che è al momento non ce ne stanno. Vinicius (Lapresse) – Ilveggente.itMessa in cassaforte con la vittoria sul campo del Lipsia anche la questione ...