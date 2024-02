Ponte sullo Stretto | anche i castelli del Medioevo erano considerati uno sfregio al paesaggio…

Ponte sullo Stretto, lavoro ma non solo. Tutti i numeri dell'opera sul fronte occupazionale

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 25 febbraio 2024) In una celebre lezione introduttiva sulla sociologia, da me seguita con particolare interesse in un giorno imprecisato del 1968, Franco Ferrarotti osservò che il sociologo è uno scienziato con mille grattacapi. Intanto, c‘è chi mette in dubbio che la sociologia sia una scienza, basandosi sulla sua derivazione dalla millenaria tradizione del pensiero filosofico-sociale e traendo sostegno dalla disgraziata affermazione di Benedetto Croce che la sociologia non esiste, perché è riconducibile all‘economia, al diritto o alla psicologia. Un secondo problema è dato dal fatto che si tratta comunque di una scienza che affronta l‘intera esperienza del vissuto umano, quindi ha a che fare con qualsiasi impresa: sia essa economica, commerciale, politica, culturale o scientifica. Il che costringe il sociologo ad occuparsi di tutto ciò che accade nella società,se poi tenta ...