Naomi Campbell sfila in reggiseno di pizzo per Dolce e Gabbana alla Fashion Week

(Di domenica 25 febbraio 2024)sta vivendo una settimana di grandi eventi. È in corso, infatti l’attesa settimana della moda, la. Gli eventi e lete si rincorrono, mostrando a ospiti ed esperti del settore le tendenze della moda autunno-inverno 2024/2025. La settimana italiana delprevede eventi fino al 26 febbraio 2024 e ha avuto avvio lo scorso 20 febbraio. Molti gli eventi imperdibili, inseriti nel calendario della manifestazione e i personaggi noti che hanno presenziato, in questi giorni, agli eventi milanesi. Tra le diversete della, anche quella di Dolce e Gabbana. La casa di moda italiana ha portato in passerella anche, come già ...

Naomi Campbell sfila in pizzo: il look alla Milano Fashion Week: Tra le diverse sfilate della Milano Fashion Week, anche quella di Dolce e Gabbana. La casa di moda italiana ha portato in passerella anche Naomi Campbell, come già fatto nella precedente settimana ...dilei

Dalla Naomi a Kasia Smutniak, star e top model in passerella alle sfilate di Milano: Naomi in reggiseno di pizzo e coppola con veletta. Irina con body e calze nere. Le sfilate milanesi hanno portato in scena donne capaci di catalizzare su di sé gli occhi del pubblico e i flash dei ...repubblica

La falcata di Naomi e non solo, le immagini della sfilata di Dolce e Gabbana: La falcata di Naomi e non solo, le immagini della sfilata di Dolce e Gabbana ...ansa