Fabbian | dai gol Champions alla sua Rustega Tanto lavoro e pochi social | così ’Gio’ vola

Fabbian superlativo, col Verona prova da 7,5: "Gol da rapinatore seriale, gelido nell'assist"

(Di domenica 25 febbraio 2024) ‘Gìo’ ha messo il turbo. Stregando il Dall’Ara con quattro gol che hanno dato il la ad altrettante vittorie casalinghe determinanti per lata. E conquistando anche il cittì azzurro Luciano Spalletti, che ieri dalle colonne della ‘Gazzetta dello Sport’, dopo aver speso parole d’elogio per il Bologna ("nella squadra di Thiago rivedo molte cose del mio Napoli: gioca un calcio europeo") e aver sottolineato che "Calafiori è pronto" non ha tralasciato di etichettarecome "una sorpresa" del campionato. Solo a, frazione di Campiosampiero (Padova), dove il centrocampista classe 2003 che venerdì notte con un gol e un assist ha steso il Verona ha tirato i primi calcio sulle orme di nonno Gabriele, non si sorprendono più di. Loro conoscono bene le qualità tecniche di Giovanni ...