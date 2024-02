Draghi scuote l’Ue | “Investire 500 miliardi l’anno per stare al passo di Cina e Usa”

(Di domenica 25 febbraio 2024) L’ex premier Marioieri ha partecipato alla riunione informale dei ministri dell’economia del, all’Ecofin di Gand, in Belgio. Il suo intervento ha messo in luce un rapporto, che Ursula Von Der Leyen gli ha incaricato di redigere, sul futuro dell’Europa in un nuovo ordine mondiale in cui Stati Uniti esi combattono il L'articolo proviene da Il Difforme.

L’EUROPA POLITICA ASCOLTI Draghi È SCADUTO IL TEMPO DELLE DECISIONI: Non ascoltare Mario Draghi è difficile per chiunque, adesso però l'Europa politica non ha più tempo deve ascoltare davvero Draghi ...quotidianodelsud

Torna Draghi e bussa. “Che te serve Ma’”: salasso in arrivo per gli italiani: Pensavate di esservi liberati di Mario Draghi Ebbene non è così. Ora fa il “consulente” per la Ue sulla competitività europea. E così ieri, ai margini dell’Ecofin informale che si è tenuto a Gand, ha ...affaritaliani

Draghi torna e dà la sveglia all'Europa: "Servono subito investimenti enormi": Draghi scuote l’Ecofin: "Investimenti enormi, vanno finanziati" Dopo il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, ieri è toccato all’ex presidente della Bce Mario Draghi costringere i ministri ...affaritaliani