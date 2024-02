Maldini e Pessina stendono la Salernitana | il Monza sogna l’Europa

Salernitana-Monza 0-2: gol di Maldini e Pessina

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Seconda vittoria di fila e quinto risultato utile consecutivo per ilche si impone 2-0 in trasferta sulla, sempre più ultima in classifica e con le speranze di salvezza ridotte al lumicino, grazie ai gol dial 33' e al 38' della ripresa. Un successo che permette ai brianzoli di salire a quota 36 in classifica agganciando Napoli e Torino al 9° posto e continuare are un posto in Europa per la prossima stagione. I granata restano invece desolatamente fermi a quota 13, a 7 punti dalla zona salvezza. La prima grande occasione del match è per gli ospiti al 2'. Cross di Birindelli, si coordina Djuric in area ma il suo destro finisce sul palo. Al 6' ancora i brianzoli pericolosi con Izzo con un tentativo di tap-in da ...