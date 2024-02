Microblading sopracciglia | i segreti del trattamento che rende le sopracciglia perfette

Come schiarire le sopracciglia: una brow artist spiega tutti i segreti

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Lesono, forse, l’elemento più importante del viso. Muoverle, alzarle e corrucciarle, infatti, significa cambiare completamente espressione e, semplicemente, comunicare. Un motivo più che sufficiente per lasciarsi tentare da uncome il. Una soluzione pratica per averedalla forma perfetta e, magari, riparare ai danni fatti con la pinzetta. Il vantaggio del, poi, è che dimezza i tempi del make up mattutino. Dopo il, infatti, la silhouette apparirà sempre scolpita e piena e non sarà necessario disegnare le ...