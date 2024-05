Napoli | 19 maggio - giornata mondiale del medico di famiglia

(Di domenica 19 maggio 2024):” in occasione delladeldiil Segretario Regionale dello SMI (Sindacato Medici Italiani) Giovanni Senese lancia l’allarme “Troppi adempimenti burocratici, piani terapeutici su piattaforme Nazionali e Regionali, carichi di lavoro eccessivi di gran lunga superiori all’orario quotidiano di studio previsto dal contratto, tassazione oltre il 40% dello stipendio senza agevolazioni, non riconoscimento di infortuni sul lavoro, mancanza di ferie, malattie, tredicesima, continue aggressioni stanno di fatto allontanando giovani colleghi dalla medicina generale“ dichiara Senese. Ed aggiunge; “Molti colleghi lasciano in Campania la professione prima dell’età pensionabile ,un segnale allarmante nella nostra Regione di cui dobbiamo tener conto ed evitare di caricare ...

Per la prima edizione della Giornata Mondiale dei Bambini , i registi di Diabolik realizzano il corto metraggio La casa di tutti . In occasione della prima edizione della Giornata Mondiale dei Bambini , che si svolgerà il 25 e il 26 maggio a Roma alla ...

Oggi si celebra la giornata mondiale contro l’omofobia , la bifobia , la transfobia e le discriminazioni dovute alla sessualità. La data è stata scelta perché il 17 maggio 1990 l’Oms tolse l’omosessualità dall’elenco delle malattie. In occasione di ...

L’Italia si illumina di magenta per celebrare il World Eosinophilic Deseases Day, la Giornata mondiale dedicata alle patologie eosinofile . L’iniziativa promossa dall’associazione Eseo Italia, giunta al terzo anno, rientra nell’ambito del mese di ...

Giornata Mondiale della Biodiversità: Trekking a Tramonti con il Parco - giornata mondiale della Biodiversità: Trekking a Tramonti con il Parco - (Sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, 19 Mag 24) Il 24 maggio 2024, in occasione della giornata mondiale della Biodiversità, proclamata nel 2000 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per ...

Sanità malata, per coprire la carenza di medici di base s’impiegano i corsisti. VIDEO - Sanità malata, per coprire la carenza di medici di base s’impiegano i corsisti. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Sanità malata, per coprire la carenza di medici di base s’impiegano i corsisti. VIDEO ...

Rivoluzione Apple: controllo oculare e funzione anti-mal d'auto in arrivo - Rivoluzione Apple: controllo oculare e funzione anti-mal d'auto in arrivo - Apple ha annunciato una rivoluzione per la giornata mondiale dell'accessibilità, che sarà disponibile entro la fine del 2024, presumibilmente con l'aggiornamento software di iOS 18. Su iPhone e iPad ...