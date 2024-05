Birra pagata per 81mila tifosi | l’addio di Reus al Dortmund

Durante il Giro delle Fiandre alcuni " tifosi " avrebbero tirato bicchieri pieni di birra contro il campione olandese, che ha comunque dominato per la terza volta la classica del nord. La polizia belga starebbe cercando i colpevoli per arrestarli

Reus paga una birra agli 81 mila tifosi presenti allo stadio per il suo addio al Dortmund - Reus paga una birra agli 81 mila tifosi presenti allo stadio per il suo addio al Dortmund - Dopo il fischio finale, poi, ha salutato tutto lo stadio con un discorso strappalacrime concluso con la promessa di pagare una birra a ogni tifoso presente (c'erano 81.365 spettatori, ndr). Una ...