(Di domenica 19 maggio 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda lunedì 20su Canale 5.della trama della puntata diin onda lunedì 20su Canale 5: il matrimonio diaccende le tensioni. La serie il cui titolo originale è Kara Sevd, ruota intorno alla storia d'amore trae Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap viene trasmessa alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30 ed è disponibile, in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity. Nell'episodio del 19trova sua sorella ed Ozan nella villa di, scoprendo così che i due si sono appena sposati.

Doppio appuntamento oggi – sabato 18 maggio – con la soap turca Endless Love . Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 75 e 76 trasmessi da Canale 5 in replica streaming . Dopo un’ennesima lite con sua madre, Nihan si rifugia da Leyla. Galip ...

Endless Love anticipazioni 20 maggio: Asu spiazza Emir e salva Kemal, Zeynep è in trappola! - endless Love anticipazioni 20 maggio: Asu spiazza Emir e salva Kemal, Zeynep è in trappola! - Ecco cosa ci riserva l'episodio di endless Love di domani su Canale 5: la soap turca va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio e il venerdì in prima serata.

Endless Love, trama 24 maggio: Tufan tradisce Emir e manda la sua registrazione a Kemal - endless Love, trama 24 maggio: Tufan tradisce Emir e manda la sua registrazione a Kemal - Un colpo di scena vedrà protagonista Tufan, il braccio destro di Emir che si dimostrerà tutt'altro che fedele al suo capo. Tutto inizierà quando Karen verrà sequestrata dagli uomini di Kozcuoglu per ...

Cosa succederà nelle puntate della soap turca in onda tutti i giorni su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity - Cosa succederà nelle puntate della soap turca in onda tutti i giorni su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity - La trama delle puntate da domenica 19 a sabato 25 maggio 2024 della soap opera endless Love in onda su Canale 5: ecco tutte le anticipazioni.