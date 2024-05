Il politico colpito è una vittima solo se europeista

Colpito da un fulmine in provincia di Bari: morto ragazzo di 17 anni, stava pascolando il gregge con il padre - colpito da un fulmine in provincia di Bari: morto ragazzo di 17 anni, stava pascolando il gregge con il padre - In provincia di Bari, a Santeramo in Colle, un ragazzo di 17 anni è stato colpito da un fulmine. Il giovane si è rialzato, ma poco dopo è spirato per arresto cardiocircolatorio ...

Attacchi contro i politici raddoppiati. Crisi, social e Putin alimentano l’odio - Attacchi contro i politici raddoppiati. Crisi, social e Putin alimentano l’odio - Studi di think tank e della Commissione europea: l’estremismo si sposa con le reti digitali BRUXELLES. Venerdì 3 maggio, Dresda. L’eurodeputato Matthias Ecke, candidato alle Europee con la Spd, finisc ...

Attentato a Robert Fico: il poeta con la pistola e il tiranno populista - Attentato a Robert Fico: il poeta con la pistola e il tiranno populista - LEGGI – Fico colpito da 5 proiettili. Il governo: “Per motivi politici” Leggeva Majakovskij e salutava tutti. A leggere certi titoli e certi ritratti dell’attentatore slovacco sulla grande e piccola s ...