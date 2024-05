Milan - che finale triste per Rafael Leao | ora il futuro…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 19 maggio 2024) Anche contro il Torinoha deluso le aspettative:di stagioneper l’attaccante del, ora ilNelle formazioni ufficiale di Torino-l’assenza didal primo minuto ha fatto sicuramente discutere. Seconda panchina consecutiva per l’attaccante portoghese, che però a differenza della partita contro il Cagliari non è riuscito a lasciare il segno una volta subentrato. Una prestazione incolore quella di Rafa contro i granata. Quello che dovrebbe essere il top player rossonero, si è trasformato in un giocatore qualunque, che non sorride più come un tempo. Nessuno mette in dubbio le sue qualità e il difficile momento che sta attraversando la squadra è di certo un’attenuante, ma da uno come lui ...