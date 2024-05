Lautaro Martinez viaggia a ritmi da record | una coppa vinta ogni 108 giorni – CdS

Lautaro Martinez ha un altro obiettivo da raggiungere con l’Inter, da qui al termine della stagione. Si tratta di superare il record di reti stagionali in Serie A di Romelu Lukaku, fermo a 24 esattamente come il Toro. L’ obiettivo – Lautaro Martinez ...

Impallomeni non convinto al 100% sul rinnovo con l’Inter di Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non ha ancora firmato. DUE EX AMICI ? Stefano Impallomeni a Tmw Radio parla dell’ex coppia «Per al 99% rinnova, ma mi tengo un Piccolissimo dubbio. ...