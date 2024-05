Phisikk du role – L’eterno ritorno della legge elettorale stavolta passa dalla Cedu

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 19 maggio 2024) È impossibile sfuggire alla maledizione del Tutankhamen delle leggi elettorali italiane. Ogni volta è come il gioco dell’oca, con la casella delalla partenza. Per adesso è solo un warning che viene da Strasburgo: la Corte Europea dei Diritti Umani ha riconosciuto fondato il ricorso presentato dal Radicale Staderini e da altri cittadini contro il Rosatellum, lache ha accompagnato alla vittoria il centro-destra nel 2022. Per gli amanti di algoritmi e tecnicalita’ elettorali (pochi suppongo) basterà ricordare che laha ritenuto plausibili almeno un paio di importanti fragilità e violazioni denunciate dai ricorrenti. La prima è la mancata possibilità di espressione del voto disgiunto nella listatra scelta riservato alla quota proporzionale e voto maggioritario, ...