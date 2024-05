(Di domenica 19 maggio 2024) Il prossimo 6 giugno si celebrerà l’ottantesimo anniversario del D-Day, giorno d’inizio di quell’operazione Overlord che aprì la fase finale nella dimensione europea della Seconda Guerra Mondiale, conclusasi con la sconfitta del regime nazista. Ogni anno, la Repubblica Francese organizza una manifestazione ufficiale per commemorare questo evento, manifestazione a cui prendono parte esponenti politici di alto livello da vari Paesi d’Europa e non solo. Il presidente statunitense Joe Biden, il re britannico Carlo e del cancelliere tedesco Olaf Scholz prenderanno parte all’evento di giugno. Quest’anno, però, lesi sono rivelate occasione di screzio tra la Francia ed i suoi partner, a causa della decisione (presa autonomamente da) di invitare alleanche rappresentanti della Federazione Russa, in un momento ...

Mosca sbarca in Normandia Così Parigi apre il caso diplomatico sulle celebrazioni del D-day - mosca sbarca in Normandia Così Parigi apre il caso diplomatico sulle celebrazioni del d-day - in un momento in cui mosca e l’Occidente stanno attraversando una fase di rapporti che si potrebbero eufemisticamente definire “contrastanti”. Mission Libération, l’ente responsabile ...

Guerra in Ucraina, Kiev: via alla nuova leva a 25 anni. Un caso l'invito di Macron a Mosca - Guerra in Ucraina, Kiev: via alla nuova leva a 25 anni. Un caso l'invito di Macron a mosca - I ragazzi in fuga dall’arruolamento sono molti. E intanto la Francia invita i russi alle celebrazioni del d-day DAL NOSTRO INVIATO KIEV — «Sii coraggioso come l’Ucraina!». È una parola. Di sabato pome ...

Mosca, eliminati nel Donbass 125 militari ucraini in 24 ore - mosca, eliminati nel Donbass 125 militari ucraini in 24 ore - I militari del gruppo tattico Est delle Forze armate russe hanno eliminato 125 combattenti ucraini nelle ultime 24 ore nel Donbass. (ANSA) ...