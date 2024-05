Tabellone WTA Rabat 2024 | possibile Trevisan-Bronzetti che vinse nel 2023 al 2° turno Azzurre con chance

(Di domenica 19 maggio 2024) Ildel WTA 250 diè l’unico della settimana che vede in scena giocatrici italiane. Una scelta che, dunque, fa sì che l’altro evento della settimana, il 500 di Strasburgo, non sia frequentato da giocatrici tricolori neppure nelle qualificazioni. Difende il titolo Lucia, che nelsi impose in tre duri set sull’austriaca Julia Grabher. In scena, a livello di main draw, ci sono tre. Due di esse hanno anche un primodi una certa fortuna. Elisabetta Cocciaretto, nella parte alta, può fare bene perché il primocon la wild card Yasmine Kabbaj, ventenne di Fes che non è ancora mai andata oltre il numero 540 del ranking WTA. Inoltre, tutte le giocatrici fino ai quarti non sono esattamente delle specialiste del mattone ...

