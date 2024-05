A un passo dalle elezioni europee - una riflessione su come il capo di governo e quello dell' opposizione hanno espresso finora la loro capacità di leadership

(Di domenica 19 maggio 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). È possibile tirare un primo bilancioa singolare congiuntura in cui ci troviamo, nella quale sia ildichesono donne? Visto che siamo a un, non metteremo in scena in questa rubrica il confronto tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Schlein, che le tv rincorrono. Ci interessa piuttosto riflettere suladi. Dunque parleremo delrapporto con i rispettivi gruppi di lavoro, che per Meloni ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.36 A questo punto ci attende una FP2 davvero molto interessante. Ore 8.00 italiane. Per il momento vi ringraziamo per la cortese attenzione e vi rimandiamo a più tardi. Grazie e buon proseguimento di ...

Il freddo dell’inverno non ha fermato le vip tra le vie dello shopping insieme ai loro bebè tutti infagottati in pratici passeggini. Non può che essere lo stesso adesso con la bella stagione: belle passeggiate al parco con i figli a bordo delle ...

La masseria siciliana che accoglie gli ospiti tra campi di grano e passata di pomodoro - La masseria siciliana che accoglie gli ospiti tra campi di grano e passata di pomodoro - Susafa, a Polizzi Generosa, un tempo era un borgo agricolo abitato da 110 famiglie contadine che si autogestivano. Ora è un hotel di charme che attira ...

Casal del Marmo, cade dal monopattino e muore per un tombino installato male. Si indaga per omicidio stradale - Casal del Marmo, cade dal monopattino e muore per un tombino installato male. Si indaga per omicidio stradale - Di cui sarebbe rimasto vittima Danelli – i suoi familiari sono assistiti dall’avvocato Valeria Morreale – nel luglio dello scorso anno quando è passato sopra il chiusino. C’è un’altra osservazione ...

Pensare come una montagna: il progetto biennale, diffuso e partecipato di GAMeC - Pensare come una montagna: il progetto biennale, diffuso e partecipato di GAMeC - La performance di Mercedes Azpilicueta a Brembate, i lavori di Chiara Gambirasio a Castione della Presolana, l'installazione di Sonia Boyce a Palazzo della Ragione, la mostra di Lin May Saeed e il pro ...