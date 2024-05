Il clima si surriscalda tra Francesco Benigno , ex concorrente de “L’Isola dei Famosi”, e la conduttrice Vladimir Luxuria . Il loro confronto si è spostato dai media tradizionali ai social, dove i due non si risparmiano attacchi reciproci. Dopo ...

La diatriba tra Vladimir Luxuria e Francesco Benigno continua e sembra non voler trovare un lieto fine. Dopo l'espulsione del concorrente dall' Isola dei Famosi è iniziato il botta e...

Papa Francesco nell’omelia della messa di Pentecoste a chi vuole la guerra: “Pace unica via della vita” - Papa francesco nell’omelia della messa di Pentecoste a chi vuole la guerra: “Pace unica via della vita” - Papa francesco durante l'omelia della messa nella basilica di San Pietro nella domenica di Pentecoste: "Continuiamo a parlare di pace a chi vuole ...

Papa Francesco a Verona: un viaggio pastorale di pace e speranza - Papa francesco a Verona: un viaggio pastorale di pace e speranza - Il messaggio di luce tra la San Zeno, l’Arena, il carcere di Montorio e lo stadio. L’abbraccio del Pontefice a Maoz Inon e Aziz Sarah, simboli della guerra ...

Papa Francesco: "L’azione dello Spirito in noi è forte e gentile" - Papa francesco: "L’azione dello Spirito in noi è forte e gentile" - "Nel racconto della Pentecoste, gli Atti degli Apostoli ci mostrano due ambiti dell’azione dello Spirito Santo nella Chiesa: in noi e nella missione, con due caratteristiche: la forza e la gentilezza" ...