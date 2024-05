Tutto cominciò da un microbo cannibale Il saggio dell' antropologo australiano David Baker racconta due miliardi di anni di storia evolutiva e culturale dell' accoppiamento - dai procarioti ai robot Lanciando segnali d' allarme sull' attuale drastico calo del desiderio

(Di domenica 19 maggio 2024) «Vuoi sposarti e fare figli? Bene. Vuoi rimanere single per tutta la vita? Ottimo. Vuoi vivere in una comune poliandrica? Bene lo stesso. Vuoi sviluppare sentimenti romantici verso l’intelligenza artificiale del tuo telefono? Splendido. Vuoi fare una maratona di sesso promiscuo con centinaia di partner nel corso di pochi? Serviti pure. Non vuoi provare ad avere figli fino ai 40? C’è qui un medico che ti aspetta per la fecondazione assistita. Vuoi fare sesso strano? Non c’è problema. A parte commettere reati o violare il consenso di un’altra persona, al momento c’è ben poco che non si possa fare nel mondo sviluppato. Il controllo che la cultura ha esercitato sul sesso per l’intera esistenza’Homo sapiens si è decisamente allentato». È questa la conclusione di, ...

Stella, McLaren all'italiana: "Nessuno è cresciuto come noi, l'anno prossimo lotteremo per vincere" - Stella, McLaren all'italiana: "Nessuno è cresciuto come noi, l'anno prossimo lotteremo per vincere" - Il team principal italiano: "Miami è un punto di arrivo. Non guardiamo ai risultati ma al progresso di crescita intrapreso. Norris si è sbloccato, Piastri è un talento unico" ...

Liguria-gate e l’Antimafia: "Anche noi vogliamo vederci chiaro". Scontro sui verbali di Spinelli junior - Liguria-gate e l’Antimafia: "Anche noi vogliamo vederci chiaro". Scontro sui verbali di Spinelli junior - La presidente Colosimo ha fatto richiesta delle carte di Genova. Presto l’audizione dei procuratori. Malan (FdI) attacca: "Più rigore sul contenuto delle dichiarazioni non aderenti alla realtà e divul ...

Claudio Martelli: «La mia scrivania era piena dei post-it di Giovanni Falcone. Toghe colpevoli per la sua morte» - Claudio Martelli: «La mia scrivania era piena dei post-it di Giovanni Falcone. Toghe colpevoli per la sua morte» - L’ex ministro e il legame con il giudice ucciso dai clan: «Io e Giovanni Falcone costruimmo l’Fbi all’italiana. Credo non sia mai stato così felice come in quel periodo.Nessuno ricorda quel discorso d ...