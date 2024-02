Volley | Piacenza stende lo Jastrzebski al tie-break! Prova di forza in Champions League | si sogna la semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 22 febbraio 2024)ha sconfitto loWegiel per 3-2 (19-25; 30-28; 25-16; 22-25; 15-12) nell’andata dei quarti di finale delladimaschile.dida parte dei ragazzi di coach Andrea Anastasi, che di fronte al proprio pubblico del PalaBanca hanno avuto la meglio contro la capolista del campionato polacco. I Lupi sono riusciti a imporsi al termine di un autentico braccio di ferro durato 143 minuti e hanno compiuto un primo passo importante verso la qualificazione alle semifinali della massima competizione europea, ma per completare la missione occorrerà vincere la partita di ritorno in programma settimana prossima oppure perdere al tie-break e poi imporsi al golden set di spareggio.è stata eccezionale ...