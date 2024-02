Studente caduto da finestra scuola | altro colpo di scena | “Nessun 2”

Lo studente caduto da una finestra ad Ancona non aveva ricevuto nessun 2 ma una nota: aperte due inchieste

Il manto erboso di un terrapieno potrebbe aver attutito la caduta del 14enne da un'altezza di circa 10 metri. Non si esclude il gesto volontario per un brutto ... (ilgiornale)

Sicilia, cade dal parapendio: ricoverato d’urgenza: Un giovane è caduto mentre era in volo con il parapendio: trasportato con urgenza in elisoccorso in un ospedale dell'Isola. È quello che è successo ad un giovane, che si era lanciato con il parapendio ... catania.liveuniversity

Lecco, tuta alare non si apre: precipita per 300 metri e muore: (La Stampa) E’ salvo il 14enne che ieri si è lanciato dal terzo piano del suo liceo scientifico: la caduta è stata attutita dall’erba alta. Il giovanissimo ha spiegato i motivi che lo avrebbero ... informazione

Studente caduto dal liceo di Ancona: nessun 2, soltanto una nota. Aperte due inchieste: Ecco cosa emerge dall’informativa dei carabinieri sul caso del Savoia-Benincasa. Cosa ha turbato lo studente così tanto da tentare un gesto estremo ilrestodelcarlino