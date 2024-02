La madre di Navalny | “Mi hanno mostrato il corpo di mio figlio | ma non me lo danno”

La madre di Navalny: "Ho visto Alexei, lo vogliono seppellire in segreto, mi minacciano"

(Di giovedì 22 febbraio 2024) Lyudmila Navalnaya,di Alexey, ha reso pubblica una dichiarazione sconvolgente, affermando di aver visto ildelma che le autorità si stanno rifiutando di consegnarlo alla famiglia, a meno che non accettino condizioni inaccettabili. Nel video diffuso dalladi, si evidenzia il suo rifiuto di partecipare a un funerale segreto in un luogo nascosto. "Vogliono portarmi in fondo a un cimitero, a una tomba appena scavata e dirmi: qui c'è tuo. Io non sono d'accordo", ha dichiarato Lyudmila Navalnaya, denunciando ricatti e minacce. "Guardandomi negli occhi,detto che se non acconsento a un funerale segreto, faranno qualcosa con ildi mio", ha aggiunto la ...