Inter, confermata l'elongazione all'adduttore per Thuram: out due settimane, recupera per Madrid

Inter, infortunio Thuram: i risultati degli esami strumentali e quante gare salterà (Di giovedì 22 febbraio 2024) L’attaccante dell’Inter Marcus Thuram ha riportato un infortunio alla coscia destra durante la gara contro l’Atletico Madrid: i tempi di recupero del francese. L’Inter si gode la vittoria contro l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League ed ora prepara il prossimo impegno: la gara contro il Lecce, in programma domenica e valida per la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi tutta la notizia su sportnews.eu (Di giovedì 22 febbraio 2024) L’attaccante dell’Marcusha riportato unalla coscia destra durante la gara contro l’Atletico Madrid: i tempi di recupero del francese. L’si gode la vittoria contro l’Atletico Madrid nell’andataottavi di Champions League ed ora prepara il prossimo impegno: la gara contro il Lecce, in programma domenica e valida per la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Notizie Correlate

Altre Notizie

Impallomeni: “Inter, fondamentale riavere Thuram a Madrid. Non va rischiato prima”: Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato così dell'infortunio di Marcus Thuram: "E' fondamentale riaverlo per Madrid. Con un'elongazione devi stare attento ma c'è ... fcinter1908 ATLETICO MADRID - Infortunio alla coscia destra per Gimenez: "Infortunio miofasciale alla coscia destra" per il difensore dell'Atletico Madrid José María Giménez , costretto a uscire nell'intervallo della sfida di martedì sera in Champions a San Siro contro ... napolimagazine ATLETICO: INFORTUNIO ALLA COSCIA DESTRA PER GIMENEZ: "Infortunio miofasciale alla coscia destra" per il difensore dell'Atletico Madrid José María Giménez , costretto a uscire ... sportmediaset.mediaset

Video di Tendenza