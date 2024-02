Fiorentina | KouamÃ© ha la malaria Ecco quando potrebbe rientrare|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 22 febbraio 2024) 2024-02-22 08:34:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Una brutta tegola in casain un momento cruciale della stagione. Christian Kouamé è infatti risultato positivo allaed è stato ricoverato in ospedale per ricevere tutte le cure del caso. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione ma, in ogni caso, il ragazzo dovrà osservare un periodo relativamente prolungato di stop. Maconcretamente tornare in campo? Una prima stima la fa il dottor Andrea Gori, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco, a La Gazzetta dello Sport. POSSIBILE RIENTRO – “Dipende dalla gravità della malattia e varia da soggetto a soggetto. In linea di massima, se trattata correttamente come sarà sicuramente per Kouame, nel giro di una settimana dovrebbe ...