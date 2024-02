Chi era Rodolfo | il papà di Eros Ramazzotti

Rofoldo Ramazzotti morto improvvisamente: chi era il papà di Eros. «Il suo primo fan»

(Di giovedì 22 febbraio 2024)era ildi. Operaio edile e imbianchino con la passione per la musica, è morto il 22 febbraio 2024 improvvisamente, lasciando un grande vuoto nella famiglia che aveva sempre visto in lui un grande punto di riferimento. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato proprio l’artista romano, che ha postato una foto del passato nelle sue storie di Instagram che ha accompagnato con le parole Ciao pà. Chi eraClasse 1937,ha lavorato come muratore e imbianchino. A unirlo a suo figlio, oltre all’amore genitoriale, è stato anche quello per la musica che li ha accompagnati fino alla fine. Nel 1965 aveva infatti provato a unirsi al Cantagiro, senza però riuscire a entrare a farne parte, e solo ...