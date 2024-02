(Di giovedì 22 febbraio 2024) Anche se ormai siamo abituati al fatto che i quotidiani italiani mainstream, di ogni ordine e tipo, fanno del doppiopesismo la loro cifra stilistica, ciò non significa che constatarlo è sempre doloroso. L’ultimo caso di questa preoccupante dinamica è quello emerso nel trattamento riservato alla notizia della morte in carcere di Alexei Navalny, l’uomo che ha lottato con la vita contro il regime di Vladimir Putin e a difesa della democrazia e a cui vengono giustamente dedicati paginoni da giorni mentre – nell’incredibile e imbarazzante disinteresse dei media – si è fatto passare sotto traccia il caso di Julian, il fondatore di Wikileaks che ha rivelato al mondo i crimini di guerra commessi dal Pentagono durante la guerra in Iraq e in Afghanistan. Eppure i due personaggi, seppur molto diversi, hanno in comune il fatto di essere dei paladini della libertà ed essere ...

Assange da eroe a reietto. La stampa italiana è ignobile: “Julian Assange non è il Navalny dell’Occidente”. Nel testo si legge che “del fondatore di Wikileaks si può dire (ed è stato effettivamente detto) tutto e il contrario di tutto: qualcuno lo vede come ... lanotiziagiornale

Non è finita per Assange. Ma gli Usa attaccano: "Ci ha messi in pericolo": Verdetto in marzo. I legali di Washington: "Non fa giornalismo". La replica: l'America vuole l'impunità ... ilgiornale

Purtroppo molti pacifisti (non tutti, eh) sono pieni di ferocia per poter realizzare la pace (che poi è quella che piace a loro): «E allora Assange». Ecco il benaltrismo, il confondere le carte ogni volta che qualcosa di imbarazzante mina le certezze militanti. In Russia casca stecchito l'ennesimo oppositore e le anime belle, i ... informazione