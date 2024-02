Antonio Castro | gufi smentiti sul Pnrr | Italia prima in Europa

(Di giovedì 22 febbraio 2024) E iche si affollavano sul malloppo deldevono tornare nel nido. Per mesi, forse quasi un anno, la litania “non riusciremo a spendere tutti i 236 miliardi” ha echeggiato nelle stanze di Bruxelles, rimbalzando sulle prime pagine dei giornalini, riempiendo i palinsesti di trasmissioni, tg, approfondimenti e compagnia cantante. Poi a febbraio 2024 si scopre invece che: «L'sta sfruttando enormemente» il Piano nazionale di ripresa e resilienza. E a scandirlo non è qualche sottopancia di maggioranza ma il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, non proprio il miglior alleato del governo Meloni. L'ex presidente del Consigliono in quota Pd (in predicato di tornare dopo le elezioni alla guida del Bottegone), ci va cauto però è costretto ad ammettere che proiettando ...

