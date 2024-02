Anticipazioni Tempesta D’Amore | la puntata di oggi 22 Febbraio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 22 febbraio 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Rete 4 a partire dalle 19:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladel 22Josie è sconvolta dalla notizia che Erik non è suo padre. Leon, vedendola turbata, si offre di sostituirla per la degustazione di vino e cioccolatini e Henning e Paul accettano. Intanto, Gerry dice al suo istruttore di guida che se non ha fiducia in lui se ne troverà un altro, così l’uomo cambia atteggiamento....