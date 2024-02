Nuova crociata di Conte | dallo Stato 750 milioni per ridurre le ore di lavoro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Adesso Giuseppefa sul serio. Archiviato definitivamente il reddito di cittadinanza e abbandonata la battaglia sul salario minimo, il leader dei 5 Stelle si getta a capofitto nella sua: la riduzione dell'orario dia parità di retribuzione. La proposta di legge, presentata il 15 marzo 2023 e di cui il capo grillino è primo firmatario, è rimasta in "congelatore" per undici mesi. Poi pochi giorni fa, il 13 febbraio, è stata tirata fuori dal limbo in cui si trovava ed è stata assegnata in Commissionealla Camera in sede referente. A novembre scorsoaveva anche girato un video in cui rilanciava la proposta con questo slogan: «Lavorare meglio e stare meglio, si può». L'occasione era una visita ad un'azienda di Trento che ha messo in pratica proprio la ...