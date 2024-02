Giornata internazionale della lingua madre | perché si celebra il 21 febbraio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Firenze, 212024 – Lamaterna è quella che si apprende dai propri genitori fin dalla nascita. È ladell’identità,propria storia e delle proprie origini, quella dei ricordi e delle emozioni. Oggi, in una società globalizzata, l’educazione multilingue rappresenta un pilastro dell'educazione scolastica e non. La sfida è quella di valorizzare e mantenere viva la, accrescendo al contempo, fin da piccoli, la varietà linguistica attraverso l’apprendimento di lingue diverse, senza trascurare la vivacità e la sopravvivenza dei dialetti regionali. Ed ecco che perre nel mondo e promuovere il valore, la diversità linguistica e culturale e il multilinguismo, è ...

No, Pandora non sta regalando bracciali per la festa della Donna 2024: è l’ennesima Truffa che corre su Whatsapp . Pertanto se tramite Whatsapp ... (chiccheinformatiche)

Caso Navalny , l'Europa intera richiama gli ambasciatori russi: Berlino apripista Nella giornata di ieri era stata Berlino a fare da apripista: in risposta alla morte di Navalny, il ministero degli Esteri tedesco aveva convocato l'ambasciatore russo in Germania . ...

Legambiente: un'alleanza internazionale per le montagne, i ghiacciai e le comunità locali: È uno degli impegni più importanti assunti nella giornata finale dal World Social Forum in Nepal, che si è svolto in questi giorni in Nepal, e ...creare al più presto una solida alleanza internazionale ...

150° immigrazione italiana: l'Ambasciatore Cortese dà il via alle celebrazioni a Rio de Janeiro: Le celebrazioni inizieranno ufficialmente domani, 21 febbraio, giornata dichiarata "Dia Nacional do ... alla presenza del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo ...