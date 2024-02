Crollo Firenze | oggi la manifestazione dei sindacati davanti al cantiere

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) A pochi giorni dalla tragedia diin cui hanno perso la vita cinque operai, Cgil e Uil hanno organizzato unaproprioaldel supermercato in cui è avvenuto il. Attesi nel pomeriggio anche i segretari generali Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri. Le firme sindacali hanno dato vita anche a uno sciopero nazionale insieme alle categorie degli edili e dei metalmeccanici che coinvolge non solo il capoluogo toscano ma anche altre città come Roma, Milano, Trento, Cuneo, Ancona e Cagliari. La Cisl, invece, non sciopera e dà il via ad una mobilitazione nazionale per la sicurezza e la tutela della salute, con assemblee nei luoghi di lavoro.