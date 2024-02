Psv - Borussia Dortmund 1 - 1: apre Malen, De Jong glaciale dal dischetto: PSV - Borussia Dortmund è finita 1 - 1. Va in archivio con un pareggio l'andata degli ottavi di finale di Champions League , che ha regalato spettacolo, gol ed emozioni. Tedeschi avanti con Malen al ...

Champions: Psv - Borussia Dortmund 1 - 1: Psv - Borussia Dortmund 1 - 1 nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Tedeschi in gol con Malen (24'). Olandesi a segno con de Jong su rigore (56'). .

Lautaro Martinez mette sotto pressione l'Atletico, che non capitola - blue News: Seguite la serata di Champions League con video e informazioni in tempo reale. Stasera il turno di Inter - Atletico Madrid e PSV - Borussia Dortmund. Su ottimo cross di DiMarco, l'attaccante appena entrato in campo, in ...