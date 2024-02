Mutui | tasse | bonus e pensioni | le novità del Milleproroghe

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 febbraio 2024) Fiducia aldella Camera con 174 voti favorevoli e passaggio del decreto al Senato, dove dovrà essere approvato entro il 28 febbraio.che quest'anno ha una serie di importanti. La prima riguarda lo “scudo erariale” di cui potranno servirsi gli amministratori pubblici per altri sei mesi e che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre prossimo. Uno strumento introdotto con il decreto Semplificazioni per limitare le responsabilità dei dipendenti pubblici e privati o degli amministratori per danno erariale solo nei casi di dolo, escludendo la colpa grave dei funzionari. Aumentano i finanziamenti per ilpsicologo: l'esecutivo, infatti, ha stanziato 10 milioni di euro anziché gli 8 previsti inizialmente. Il provvedimento consentirà a chi ne fa richiesta di ricevere un contributo fino a 50 ...