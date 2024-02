Inter | Kanye West a San Siro | i cori della Curva Nord sono protagonisti del suo nuovo album

Inter - Atletico Madrid, in tribuna ci sarà Kanye West. Nel suo ultimo album i cori della Curva Nord: Stasera in tribuna allo Stadio San Siro di Milano, in occasione degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Atletico Madrid ci sarà anche Kanye West . L'occasione sarebbe già di per sé ghiotta per un appassionato di calcio come lui, ma in realtà il legame tra il rapper di Chicago e l'Italia, e in ...

Kanye West ha deciso di inserire i cori da stadio nel suo album dopo Genoa - Milan: La tifoseria del Genoa ha ispirato Kanye West durante la gara allo stadio Luigi Ferraris contro il ...americano ha deciso di inserire nel suo prossimo disco i cori da stadio - quelli dell'Inter - ...

Kanye West in concerto a Milano, ma c'è pochissimo tempo per prendere i biglietti: In tanti sul web ipotizzano che Kanye West possa aver deciso per le due date di febbraio per poter assistere al match tra Inter e Atletico Madrid a San Siro. Inoltre, in quei giorni a Milano ci sarà ...