Il trono di spade | Gillian Anderson ha rifiutato uno dei ruoli chiave | ecco perché

(Di martedì 20 febbraio 2024) L'interprete di X-Files e Sex Education sarebbe potuta apparire nella serie fantasy di HBO Dopo il successo delle sue otto stagioni, è sempre interessante tornare indietro nel tempo e all'epoca della sua prima stagione Ildiha dovuto affrontare alcune gravi problematiche, come adattare un romanzo molto denso e assegnare igiusti a un cast all'altezza. Una di quelle che sarebbe potuta essere e non è stata è. Al di là degli sforzi necessari per spiegare le regole del Continente Occidentale agli spettatori medi e per realizzare alcune importanti sequenze d'azione, la prima stagione de Ildidoveva introdurre personaggi affascinanti e dinamici su cui il pubblico …

Maisie Williams racconta del suo disagio: "Mi sentivo persa" durante Il Trono di Spade: Gestire la fama da giovanissima non è stato facile per Maisie Williams , che ha interpretato per otto stagioni la coraggiosa Arya Stark . Il Trono di Spade ha aiutato a lanciare numerose carriere, inclusa la sua. Pur non essendo stata l'unica bambina a recitare sin dalla prima stagione in un progetto tanto ambizioso divenuto poi iconico, l'...

Il trono di spade, Maisie Williams: 'Il successo da giovanissima mi ha provocato grande disagio': Maisie Williams , che ha raggiunto la notorietà all'età di soli 12 anni, ha riflettuto sulla sua esperienza nel ruolo di Arya Stark ne Il Trono di Spade . Dopo averlo interpretato per tutta la sua adolescenza, dal 2011 al 2019, l'attrice ha confessato di aver avuto problemi a sentirsi a suo agio con se stessa. " Mi sono persa per tanto ...

La skincare routine di Emilia Clarke: La skincare routine di Emilia Clarke Emilia Clarke nota attrice britannica , star del cinema prima per il ruolo di Daenerys Targaryen nella serie televisiva fantasy Il Trono di Spade , poi come ...